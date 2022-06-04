مواطن يطلب الزواج من آمبرد هيرد: أنا أفضل من الشايب اللي كنتِ تعرفينه 

واشنطن(صدى):

عرض مواطن، الزواج على الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، بعد خسارتها قضية التشهير التي كانت مرفوعة ضدها من قبل زوجها السابق، جوني ديب.

ووعد المواطن، بأن يملأ حياة آمبرد هيرد بالفرح والسعادة، مضيفا:”آمبورتي، طالما الدنيا قفلت في وجهك، ما إلك غيري، وبعدين أنا شوفت الناس خلاص تكرهك ويتنمرون عليك وأنت معرضة للكراهية”.

وتابع:”قررت أتزوجك، والله يكتب اللي فيه الخير، ما يقدرون النعمة، وأنا أفضل من الشايب اللي كنتِ تعرفينه”.