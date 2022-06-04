مواطن يطلب الزواج من آمبرد هيرد: أنا أفضل من الشايب اللي كنتِ تعرفينه
عرض مواطن، الزواج على الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، بعد خسارتها قضية التشهير التي كانت مرفوعة ضدها من قبل زوجها السابق، جوني ديب.
ووعد المواطن، بأن يملأ حياة آمبرد هيرد بالفرح والسعادة، مضيفا:”آمبورتي، طالما الدنيا قفلت في وجهك، ما إلك غيري، وبعدين أنا شوفت الناس خلاص تكرهك ويتنمرون عليك وأنت معرضة للكراهية”.
وتابع:”قررت أتزوجك، والله يكتب اللي فيه الخير، ما يقدرون النعمة، وأنا أفضل من الشايب اللي كنتِ تعرفينه”.
زيزي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 59 دقيقة
خسرانة 15 مليون $في الزواج السابق و لسع هي أغنى منك
زوزو[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 31 دقيقة
يا مواطن الدنيا فضيت قادمك عندك آمبر هيرد و شاكيرا
هيا نشوف شطارتك !!!!
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9499 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله لا يبلانا
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9499 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله لا يبلانا