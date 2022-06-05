هدف: لا يحق للمنشأة توظيف الطلاب لتحقيق التوطين

الرياض(صدى):

تفاعل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مع استفسار أحد الأشخاص، حول إمكانية توظيف المنشأة للطلاب لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة.

وأوضح صاحب الاستفسار أنه يرغب في ضم عدد من الطلاب السعوديين إلى مؤسسته، ليتسنى له تعديل مؤسسته ببرنامج “نطاقات المطور”.

ومن جانبه أكد هدف أنه لا يحق للمنشأة توظيف الطلاب لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة التي يشترطها برنامج “نطاقات المطور”.

وأوضح أن ضوابط الأهلية ببرنامج دعم التوظيف ألا يكون المتقدم طالباً، داعياً المنشآت التي ترغب في معرفة نسبة التوطين المطلوبة منها إلى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.