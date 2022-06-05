شيرين سيف النصر تعلن عودتها للفن بعد طول غياب

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، نجمة التسعينيات، عن عودتها للفن بعد سنوات عديدة من الغياب.

وتصدرت شيرين سيف النصر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة حديثة لها أبدى كثير من النشطاء إعجابهم بجمالها رغم التقدم بالعمر.

وأوضحت شيرين سيف النصر سبب غيابها لمدة 12 عاما، مشيرة إلى أنه كان بسبب وفاة والدتها، إذ لم تستطع استكمال مشوارها الفني بعدها.

وأضافت: حاليا أدرس خطوة رجوعي للفن من جديد، معروض علي الكثير من الأعمال الجميلة، ومن المحتمل أن أعود قريبا خلال شهرين أو ثلاثة بالكثير من خلال عمل سينمائي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شرين سيف النصر كان مسلسل ”أصعب قرار“ الذي عرض في عام 2007.