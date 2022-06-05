ميزة جديدة في إنستغرام للعثور على الأطفال المختطفين

وكالات(صدى):

كشفت منصة “إنستغرام” المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، عن إطلاق ميزة Amber Alerts الجديدة داخل التطبيق، والتي تتيح مشاهدة ومشاركة إشعارات الأطفال المفقودين حسب المنطقة.

وترتكز الميزة الجديدة التي تعني طوارئ اختطاف الأطفال، على تنبيهات وكالات تطبيق القانون في منطقة البحث المحددة، ويمكن الوصول إليها عبر فتح الخلاصة التي تتضمَّن بيانات الطفل المفقود أو المختطف.

وتوصل المنصة التنبيهات للمستخدمين عند وجود أي خلاصة لطفل مفقود بالقرب منهم؛ وذلك اعتماداً على عنوان IP الخاص بجهاز كل مستخدم، حيث ستتوفر الخدمة في 25 دولة، منها الإمارات خلال الأسبوعين المقبلين.