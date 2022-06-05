وظائف شاغرة في شركة الراجحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراجحي للخدمات الإدارية عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمنطقة الرياض.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف الشاغرة تحت مسمى “مُمثل مبيعات السيارات”، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب “الثانوية فأعلى”، و خبرة في مجال مبيعات وتمويل السيارات، ومهارات التواصل الجيد مع العملاء والاقناع، ومهارة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م.

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