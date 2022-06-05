بالفيديو.. نصائح متداولة خاطئة عن البشرة ونضارتها

أميرة خالد(صدى):

نبهت ابتسام الجريان، استشاري مساعد بطب الأمراض الجلدية وجراحة الليزر والتجميل، لعدد من النصائح الخاطئة المنتشرة على منصات التواصل حول البشرة والإبر المخصصة لنضارتها.

وذكرت أن من بين هذه النصائح الخاطئة أن استخدام شفرة الحواجب تساعد في تقليل شعر الوجه، مشيرة إلى أن استخدامها لا علاقة به بطول الشعر أو سمكه أو كثافته، وذلك وفقا لما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليحية”.

وأكدت عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل بشأن إبر نضارة البشرة الدائمة، مضيفة أن مفعول هذه الإبر يكون مؤقت ويدوم فقط لأربع شهور.