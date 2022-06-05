  • الأحد 5 يونيو

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وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد 

وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد 
فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر أكثر من 45 وظيفة “رجال / نساء” بنظام العمل “عن بُعد”.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- مُساعد إداري.

2- كاتب متابع.

3- كاتب إداري.

4- مدخل بيانات.

5- سكرتير.

6- مُصمم إعلان.

7- مدير تسويق.

8- كاتب رواتب.

9- مشرف قاعدة بيانات.

10- مدير إدارة الدعاية والاعلان.

11- محصّل.

12- سكرتير.

13-مصمم حلول أعمال.

14- محاسب.

15- أخصائي تجارة الكترونية.

16- مساعد شؤون موظفين.

وعن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- العمر من 18 إلى 60 سنة

3- لا يتطلب شهادات عليا.

4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية هنا


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