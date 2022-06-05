وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر أكثر من 45 وظيفة “رجال / نساء” بنظام العمل “عن بُعد”.
وتشمل الوظائف الشاغرة:
1- مُساعد إداري.
2- كاتب متابع.
3- كاتب إداري.
4- مدخل بيانات.
5- سكرتير.
6- مُصمم إعلان.
7- مدير تسويق.
8- كاتب رواتب.
9- مشرف قاعدة بيانات.
10- مدير إدارة الدعاية والاعلان.
11- محصّل.
12- سكرتير.
13-مصمم حلول أعمال.
14- محاسب.
15- أخصائي تجارة الكترونية.
16- مساعد شؤون موظفين.
وعن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- العمر من 18 إلى 60 سنة
3- لا يتطلب شهادات عليا.
4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية هنا
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