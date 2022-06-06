وليد الفراج يعلق على مكالمة مسربة لرئيس الزمالك المصري: يا لطيف!

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي وليد الفراج على مكالمة مسربة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والتي شهدت سبابًا وشتائم متبادلة بين الطرفين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا صوتيا مسربا، سجل صداما عنيفا بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية.

وقال الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد، موجها حديثه للحكم المصري السابق محمود عثمان: يا لطيف، الوضع صعب الله يعينكم.

يذكر أن المكالمة التي تم تسريبها تضمنت سبابا عنيفا من مرتضى منصور ودياب، بينما تعهد رئيس الزمالك أحمد دياب بسجنه.