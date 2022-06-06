نصائح للتغلب على الأرق

أميرة خالد(صدى):

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح صحية للتغلب على اضطرابات النوم ” الأرق” الشائعة لدى البالغين.

وقالت المدينة الطبية، أن هناك بعض العادات يمكن تجنبها، قبل الدخول في مرحلة النوم، منها، الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعدم الدخول إلى الفراش إلا عند الشعور بالنعاس.

وشددت على أهمية تجنب التدخين، والوجبات الثقيلة قبل النوم، والامتناع عن تناول الكافيين على الأقل قبل 6 ساعات من النوم، مع التعود على النوم والاستيقاظ في موعد ثابت.

وأوصت بممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة، ويفضل أن تكون قبل النوم بـ 5 ساعات، بالإضافة لتجنب النوم بالنهار، وعدم استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصفها من قبل الطبيب.