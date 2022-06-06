هبة حسين ترسل قبلة لزوجها أمام الجماهير وتثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية هبة حسين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت خلال مقطع فيديو وهي ترسل قبلة عفوية لزوجها عايض يوسف خلال مشاهدتها له وهي في صفوف المتفرجين.

وخطف عايض حسن أنظار المشاهدين برد فعله حيث نظر إليها نظرة خجل بضحكات متواصلة، ليتفاعل بعدها معه الجمهور.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وتباينت ردود الأفعال معه، ما بين معجبين بتصرف هبة الحسين وآخرين معجبين برد فعل عايض يوسف عليها، إلا أن آخرون رأوا أن هناك جرأة من الإعلامية في تصرفها.