  • الإثنين 6 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. مؤسس متجر داش كام: المقاطع المسجلة معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها 

شاهد.. مؤسس متجر داش كام: المقاطع المسجلة معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها 

شاهد.. مؤسس متجر داش كام: المقاطع المسجلة معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها 
الرياض(صدى):

تحدث مؤسس متجر داش كام السعودية، سلطان الشهري، عن المقاطع المسجلة في الداش كام.

وقال سلطان الشهري:”المقاطع المسجلة في الداش كام معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها والتجاوب معها سريعا”.

وأشار:”لدينا بالمملكة 18 نوع وموديل للداش كام حسب جودة التصوير ومدتها”، موضحا:”وأسعارها تتراوح بين 450 ريال وحتى 2500 ريال”.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.