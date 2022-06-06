شاهد.. مؤسس متجر داش كام: المقاطع المسجلة معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها 

الرياض(صدى):

تحدث مؤسس متجر داش كام السعودية، سلطان الشهري، عن المقاطع المسجلة في الداش كام.

وقال سلطان الشهري:”المقاطع المسجلة في الداش كام معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها والتجاوب معها سريعا”.

وأشار:”لدينا بالمملكة 18 نوع وموديل للداش كام حسب جودة التصوير ومدتها”، موضحا:”وأسعارها تتراوح بين 450 ريال وحتى 2500 ريال”.

سلطان الشهري – مؤسس متجر داش كام السعودية: لدينا بالمملكة 18 نوع وموديل للداش كام حسب جودة التصوير ومدتها .. وأشعارها تتراوح بين 450 ريال وحتى 2500 ريال@Dashcamksa1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gqXETkV8vj — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 6, 2022