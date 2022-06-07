مختص بالموارد البشرية يكشف كيفية التغلب على عامل السن لإيجاد وظيفة

علي القحطاني (صدى):

كشف المختص بالموارد البشرية، أسامة الشمري، عن كيفية التغلب على عامل السن للحصول على وظيفة في سوق العمل.

وقال الشمري، خلال برنامج ياهلا: بإمكان الأشخاص التغب على عامل السن في الحصول على وظيفة، هناك عدة طرق، من ضمنها تطوير المهارات والتعليم الذي لا يقف عند عمر محدد ومعرفة نقاط القوة بداخله ويطورها لتصبح نقاط جذب لسوق العمل.

وأكد الشمري أن الفرص لا تتوقف أبدًا سواء كان البحث عن تطوير مهارات أو شهادات الاختصاصية من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والشهادات المهنية والتي أطلق برنامجها، وتتم إعادة المبلغ المدفوع كاملاً بعد الحصول على الشهادة المهنية.

وعن أكثر المهارات المطلوبة في سوق العمل، قال الشمري: تختلف المهارات من شركة إلى أخرى، فكل وظيفة لديها متطلبات مختلفة، لكن أهم المهارات المتفق عليها في جميع الموظف أن يكون لدى المرشح المرونة وفن التعامل، بالإضافة أيضًا لحل المشكلات، وفن التواصل أيضًا والاندماج في بيئة العمل.