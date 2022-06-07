وسيط زواج: تتحدثون عن مشاكل المعدد وكأن المفرِد يعيش في جنة!

عادل الحربي(صدى):

خرج وسيط زواج ومؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين يوسف القعيط، موجها رسالة جديدة لمهاجمي فكرة تعدد الزوجات.

وقال القعيط: تتحدثون عن مشاكل المعدد وكأن المفرِد يعيش في جنة لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سؤالي موجه لمن لم يعدد إلا ما رحم ربي، ألم تُوصِل لك الرسالة تلو الرسالة أنك أقل من عادي، وأنها صاحبة الفضل بموافقتها عليك؟ ألم تشعرك أحيانا أنها أتعس امرأة في العالم بزواجها منك ؟.

وكان القعيط قد أثار الجدل بتصريحاته الأخيرة باعتباره أن الرجل الغير مُعدد طاقة مهدرة، على حد وصفه.