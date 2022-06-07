مواصفات وأسعار حاسب مايكروسوفت الجديد

وكالات(صدى):

أزاحة شركة مايكروسوفت الستار عن بعض مواصفات حاسبها المحمول الجديد من فئة Surface، والذي سيطرح في الأسواق العالمية قبل منتصف الشهر الجاري.

ويتمتع حاسب Surface Laptop Go 2 بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم يزن نحو 1.1 كجم فقط، وجهّز الحاسب بشاشة لمسية بمقاس 12.4 بوصة، أبعادها «3:2»، دقة عرضها (1536/1024) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا.

كما يحتوي الجهاز على معالج Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، مزود بأنوية تتراوح تردداتها ما بين 2.4 و4.2 جيجاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي بسعات تتراوح ما بين 4 و16 جيجابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 128 /256 جيجابايت.

ويوجد بالحاسب منفذ USB Type-A، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا ويب، وبطارية تكفيه ليعمل 14 ساعة تقريباً بالشحنة الواحدة.

فيما تتراوح أسعاره ما بين 600 و1100 دولار تبعاً لذواكر الوصول العشوائي والذواكر الداخلية التي ستحصل عليها النسخة.