اطلاق سراح قبطان يخت الخمور المملوك ليعقوب بوشهري

خالد الظفيري(صدى):

أطلقت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، سراح القبطان الكويتي المتهم في قضية ”تهريب الخمور“ على يخت مشهور مواقع التواصل يعقوب بوشهري، بمقابل كفالة قدرها 500 دينار (1650 دولارا) مع منعه من السفر.

وأفاد المجلس المحلي بأن المتهم لا زال المتهم الفلبيني محبوسًا في السجن المركزي على ذمة القضية.

والجدير بالذكر أن اطلاق سراح المتهم جاء بعد نحو 3 أسابيع من إخلاء سبيل المشهور يعقوب بوشهري، عقب أيام من التحقيق معه “بقضية الخمور“ التي تم ضبطها على يخته.

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