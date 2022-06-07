مجلس الوزراء يوافق على معاملة الموظفين برتب عسكرية معاملة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية

الرياض(صدى):

وافق مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، على أن يعامل الموظف برتبة عسكرية معاملة نظرائه الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.

ونص قرار المجلس على أن يعامل الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة الأبوة، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.

كما وافق على أن يعامل الموظف والموظفة برتب عسكرية فيما يتعلق بإجازتي المرافقة لغرض العلاج، والوفاة، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.