ضبط مواطن بحوزته 3 أسود في الرياض

الرياض(صدى):

ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض ” ثلاثة أسود”،مما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّمِ الكائنات بحكم الاختصاص،مؤكدةً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامةٌ تصل إلى 30 مليون ريال،والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثَّتِ على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.