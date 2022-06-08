قانوني: يمكن محاسبة الوكيل الشرعي إذا كان من الورثة

علي القحطاني (صدى):

أكد المحامي عبدالكريم الشمري، أنه في قوانين الحماية الشخصية وحماية الحياة الخاصة يمكن محاسبة الوكيل الشرعي إذا كان من الورثة.

وقال الشمري: كثيرون من الورثة يعانون من الوكيل الشرعي كونه يتصرف بموجب وكالته مستغلا صلاحياته.

وأضاف: على الورثة المتضررين رفع قضية على الوكيل حال تجاوزه وثبوت فساده، لمحاسبته.