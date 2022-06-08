قانوني: يمكن محاسبة الوكيل الشرعي إذا كان من الورثة
أكد المحامي عبدالكريم الشمري، أنه في قوانين الحماية الشخصية وحماية الحياة الخاصة يمكن محاسبة الوكيل الشرعي إذا كان من الورثة.
وقال الشمري: كثيرون من الورثة يعانون من الوكيل الشرعي كونه يتصرف بموجب وكالته مستغلا صلاحياته.
وأضاف: على الورثة المتضررين رفع قضية على الوكيل حال تجاوزه وثبوت فساده، لمحاسبته.
المحامي عبدالكريم الشمري:
في "قوانين الحماية الشخصية وحماية الحياة الخاصة" يمكن محاسبة الوكيل الشرعي إذا كان من الورثة @LAW_KARIM1#برنامج_ياهلا #روتانا_خليج pic.twitter.com/GckmvW39lC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022
اترك تعليقاً