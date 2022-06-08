بالصور.. جورجينا رودريجيز تتألق في أحدث جلسة تصوير

أميرة خالد(صدى):

أثارت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، إعجاب متابعيها، من خلال تألقها في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستقرام”.

وبيّنت الصور جورجينا ساحرة وناعمة أمام المرآة، حيث ارتدت فستان انيق بالوان مختلفة وبقصة مميزة،

واعتمدت ريم علي المكياج الجذاب.

والجدير بالذكر أن عارضة الأزياء، جورجينا، تفضل اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة.