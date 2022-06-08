‏إعادة افتتاح الظهران مول باستثناء الأجزاء المتضررة من الحريق

الرياض(صدى):

كشفت شركة “المراكز العربية”، أنه قد تم يوم أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022، إعادة افتتاح مجمع الظهران مول التابع للشركة، باستثناء بعض الأجزاء التي تضررت من الحريق بشكل طفيف.

وأوضحت الشركة، أنه جارٍ حالياً استكمال أعمال إعادة تأهيل تلك الأجزاء المتضررة تمهيداً لافتتاحها خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبينة أن فيما يخص الجزء الذي طاله الحريق بشكل مباشر -ما تمثل نسبته 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية- فإن الشركة تقوم حالياً بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيله بشكل لائق، ما سيتطلب إعادة افتتاحه بضعة أشهر.

وذكرت الشركة، أنها تتوقع أن الأثر المالي على قوائمها المالية، لن يتجاوز مبلغ 25 مليون ريال بناءً على التقديرات الأولية وفي ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول، حيث لا زالت الشركة تستكمل إجراءات حصر الأضرار مع شركة التأمين.

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