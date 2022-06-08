شركة أغذية كويتية : سنعيد أسعار منتجاتنا في المملكة إلى ماكانت عليه

الرياض(صدى):

نفت شركة أغذية كويتية، تصريحات المدير المالي في مقابلة تلفزيونية بشأن زيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسب تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة

وأكدت أنها قامت برصد كافة ردود الفعل إلى جانب اهتمامها بكل ما يُطرح من نقد بناءً وملاحظات من المستهلك للتطوير والتحسين.

وأفادت بأنها ستخفض الأسعار الموجهة للمستهلك السعودي، وذلك لحرصها على رضى المستهلكين في المملكة.

ولفتت إلى أنها ستعيد أسعار منتجاتها وسلعها في السوق السعودي إلى ما كانت عليه سابقاً، وتلغي أي زيادات في الأسعار على المنتجات.