الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية تكشف عن ملتقى توظيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي عن تنظيم ملتقى التوظيف الموحد بمنطقة الحدود الشمالية مع شركة أرامكو نابورس للحفر (سند) في مختلف التخصصات.

وأوضحت الإدارة أن التخصصات المطلوبة هي:

– ميكانيكا.

– إلكترونيات.

– تبريد وتكييف.

– كهرباء.

وقالت الإدارة العامة أن الشروط المطلوبة هي :

1- العمر لا يزيد عن 27 سنة.

2- أن لا يكون على رأس العمل.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– تأمين طبي.

– تذاكر طيران.

– أيام العمل 28 يوم وإجازة 28 يوم.

وأفادت بأن عدد عدد الفرص الوظيفية، من (50) إلى (80) فرصة وظيفية، وأن موعد الملتقى يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م.

مكان الملتقى:

– الكلية التقنية في عرعر.

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