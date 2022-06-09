تحطم طائرة عسكرية أمريكية تحمل مواد نووية بكاليفورنيا

واشنطن(صدى):

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية، تحمل مواد نووية بولاية كاليفورنيا، في مقاطعة إمبريال بالقرب من الطريق السريع 78 وبلدة جلاميس – على بعد 30 ميلاً شمال الحدود المكسيكية ، و 150 ميلاً شرق سان دييغو.

وأفادت المصادر بأنه تم تأكيد الحادث من قبل مرفق البحرية الجوية El Centro ، على بعد 30 ميلا من موقع التحطم.

ويعتقد المسؤولون أن خمسة أشخاص على الأقل كانوا على متن الطائرة وقت تحطم الطائرة، كما يعتقدوا أن جميع ركابها الخمسة قد لقوا حتفهم.

والجدير بالذكر أن المسؤولون العسكريون حالياً في مكان الحادث ولا يزال التحقيق جارياً.