صورة الفنانة ديانا حداد أمام الكعبة تثير جدلاً واسعًا فما قصة الصورة ؟

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حيرة الكثير من متابعيها، بعد نشر صورة لها من أمام الكعبة المشرفة، أثناء قيامها بمناسك العمرة، ويرجع السبب إلى أن البعض يعتقد أنها مسيحية.

وجاءت تعليقات المتابعين، بمعلومات متضاربة عن ديانة ديانا حداد، حيث قال البعض:” أنها مسيحية لأن اسمها بالكامل هو ديانا جوزيف حداد” كما هو مؤكد على موقع ويكيبيديا.

ليتفاجأ البعض أن هذه الصورة ليست جديدة، إذ يعود تاريخها الأصلي ليوم 14 يونيو عام 2017، أثناء تأدية الفنانة لمناسك عمرة رمضان من هذا العام، برفقة ابنتها.

والجدير بالذكر أن ديانا نشرت هذه الصورة في 2017 عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت معلقة عليها: “تقبل الله طاعتنا وعمرتنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، دعيت لكم كلكم”.