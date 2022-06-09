رسالة من غريب لجماهير الأهلي 

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب، عن سر تفضيله التجديد لناديه كان وجود موسى المحياني، إضافة إلى تربيه داخل الأهلي وحمل شارة قيادة الفريق.

وأوضح عبدالرحمن غريب، أن الأهلي يحتاج إلى أشياء كثيرة ليعود، وأهمها التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر، وليس اثنين أو ثلاثة، بل 7 لاعبين سوبر، وفق صحيفة “الرياضية”.

وأشار إلى أنه عند تعاقد اللاعب دائما ما يبحث عن إمكانية مشاركته أساسيًّا في الفريق، قبل أن ينظر إلى قيمة العقد أو اسم الفريق، موضحا أن اللاعب الذي يكتفي بقيمة العقد وارتداء شعار الأندية الكبيرة، حتى لو كان جليس دكة البدلاء، هذا لاعب لا طموح له.

وأبان: “الأهلي أعطاني الذي أريده ماديًّا، وفي الوقت نفسه أنا لاعب أساسي في فريقي، لهذا رفضت عرض أحد الأندية الكبيرة، على الرغم من أن القيمة المالية أكبر بكثير، وفضلت اللعب أساسيًّا على الجلوس في دكة احتياطي نادٍ كبير”، لافتا:” أقول لجماهير الأهلي أغضبناكم كثيرًا الموسم الجاري، والموسم المقبل سنفرحكم”.