بالفيديو.. قصة انطلاق مبادرة فحص قبل الزواج في المملكة قبل عشرين عاما

الرياض(صدى):

كشف رئيس اللجنة الوطنية التطوعية لأمراض الدم الوراثية عن قصة مبادرة فحص قبل الزواج في المملكة التي انطلقت قبل عشرين عاما.

وذكر أن الفحص المبكر يساعد في كشف فقر الدم الوراثي، وتم إطلاق هذه المبادرة اقتداءا ببعض دول الغرب التي كانت تجري فحص أثناء الحمل لكشف أمراض فقر الدم الوراثي، وفقا لـ”العربية”.

وأكد أنه تم تطوير هذه الفكرة في المملكة والدول العربية بالفحص ما قبل الزواج لمعرفة الأمراض الوراثية، وتقديم النصيحة للمقبلين على الزواج.