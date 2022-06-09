شاهد: متحدث الحج يكشف عن طريقتين لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل

الرياض(صدى):

كشف متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد ، أن هناك طريقتين فقط لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة وهي الموقع الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا.

وأوضح هشام سعيد، أنه يوجد فيها تفاصيل الحملات وباقات الخدمات والأسعار وجميع الأسئلة والاستفسارات التي يرغب فيها ضيوف الرحمن المتقدمين أو التواصل المباشر لوزارة الحج والعمرة