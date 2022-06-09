شاهد.. الزعاق يوضح سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم.
وقال خالد الزعاق:”يبدأ خراف النخيل على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة ويتزامن ذلك مع أمطار الخريف والذي سمي بهذا نسبة لخراف الثمار”.
وأوضح:”تبدأ تباشير الرطب على المدينة وجنوب الرياض والخرج والأحساء والقطيف، وغرة الشيء هي أوله”.
ما سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/DgRIAqjFV4
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 9, 2022
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