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شاهد.. الزعاق يوضح سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم

شاهد.. الزعاق يوضح سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم
الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم.

وقال خالد الزعاق:”يبدأ خراف النخيل على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة ويتزامن ذلك مع أمطار الخريف والذي سمي بهذا نسبة لخراف الثمار”.

وأوضح:”تبدأ تباشير الرطب على المدينة وجنوب الرياض والخرج والأحساء والقطيف، وغرة الشيء هي أوله”.

 


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