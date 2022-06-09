شاهد.. الزعاق يوضح سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تسمية موسم خراف النخيل بهذا الاسم.

وقال خالد الزعاق:”يبدأ خراف النخيل على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة ويتزامن ذلك مع أمطار الخريف والذي سمي بهذا نسبة لخراف الثمار”.

وأوضح:”تبدأ تباشير الرطب على المدينة وجنوب الرياض والخرج والأحساء والقطيف، وغرة الشيء هي أوله”.