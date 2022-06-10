تويتر تمنح ماسك بيانات الحسابات المزيفة بعد تهديده بإلغاء الصفقة

وكالات(صدى):

وافق مجلس إدارة منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” على طلب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بمنحه تفاصيل الحسابات المزيفة.

وتزود الشركة ماسك بكم هائل من البيانات، بلغ نحو 500 مليون تغريدة، تُنشر عبر الموقع يوميّاً، وذلك عقب تهديده بسحب عرضه بشراء المنصة إذا لم يحصل على معلومات كافية حول الحسابات المزيفة.

وأجبرت اتفاقية الشراء ماسك بإكمال الصفقة، مادام لم يستطع إثبات أن الشبكة الاجتماعية خدعته، بينما تعهد الطرفان بدفع تعويضات في حال فسخ أحدهما العقد.