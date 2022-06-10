5 فوائد صحية للكريز

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء مختصون في التغذية فوائد غير متوقعة لفاكهة الكريز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، ومن أهمها مقاومة الضرر التأكسدي، وحماية الأعصاب، وإليكِ أبرز الفوائد الصحية:

١: فعال جدًا في إنقاص الوزن بالاعتماد عليه كإحدى الوجبات اليومية، للمساعدة على فقدان الوزن .

٢: مقاومة الضرر التأكسدي:

بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة؛ كالفينولات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والميلاتونين، والكاروتينات، كما تحمي هذه المركبات الهيموجلوبين من التأكسد.

٣ : فعّال في تثبيط نمو الميكروبات والفطريات: وذلك لاحتوائه وعصيره على الفينولات؛ التي تصنع في النبات لمقاومة العدوى البكتيرية.

٤: يعمل على حماية الأعصاب والتقليل من الإصابة

بأمراض العصبية؛ مثل: ألزهايمر، والباركنسون، والتصلب الجانبي الضموري لغناه السيروتونين، والتريبتوفان، والميلاتونين.

٥: تنظيم الساعة البيولوجية:

بسبب احترائه على الميلاتونين التي تعتبر هرموناً طبيعياً تفرزه الغدة الصنوبرية في الجسم؛ وتعزز النوم.