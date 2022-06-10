5 فوائد صحية للكريز
كشف أطباء مختصون في التغذية فوائد غير متوقعة لفاكهة الكريز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، ومن أهمها مقاومة الضرر التأكسدي، وحماية الأعصاب، وإليكِ أبرز الفوائد الصحية:
١: فعال جدًا في إنقاص الوزن بالاعتماد عليه كإحدى الوجبات اليومية، للمساعدة على فقدان الوزن .
٢: مقاومة الضرر التأكسدي:
بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة؛ كالفينولات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والميلاتونين، والكاروتينات، كما تحمي هذه المركبات الهيموجلوبين من التأكسد.
٣ : فعّال في تثبيط نمو الميكروبات والفطريات: وذلك لاحتوائه وعصيره على الفينولات؛ التي تصنع في النبات لمقاومة العدوى البكتيرية.
٤: يعمل على حماية الأعصاب والتقليل من الإصابة
بأمراض العصبية؛ مثل: ألزهايمر، والباركنسون، والتصلب الجانبي الضموري لغناه السيروتونين، والتريبتوفان، والميلاتونين.
٥: تنظيم الساعة البيولوجية:
بسبب احترائه على الميلاتونين التي تعتبر هرموناً طبيعياً تفرزه الغدة الصنوبرية في الجسم؛ وتعزز النوم.
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