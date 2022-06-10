بالصور.. موضي الشمراني تُشعل موسم جدة

أميرة خالد(صدى):

أحييت الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائيًا بموسم جدة والذي قدمت فيه مجموعة من أجمل أغانيها على مسرح ليالينا.

‏وشارك في الحفل أيضًا النجم إبراهيم الحكمي والفنانة خديجة معاذ، ليقدم الثلاثي مجموعة من أجمل أغنياتهم على مسرح ليالينا.

وحقق الحفل تفاعل كبير من قبل الجمهور مع الأغنيات التي قدمها الثلاثي، ونشروا مجموعة من الفيديوهات التي وثقت أجمل لحظات الحفل.