“الأحوال المدنية”: التعديل الوارد بفقرة صور الوثائق يختص بفئات عمرية مستثناة

الرياض(صدى):

أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم، توضيحا بشأن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق باللائحة التنفيذية للأحوال المدنية.

وذكر أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق التي جاءت ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية، تختص بحالات وفئات عمرية مستثناة، منها الفئات العمرية من 10 إلى 14 سنة وبعض الحالات المرضية.

يذكر أن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، وافق على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، منها ما ينص على تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء

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