  • الأحد 12 يونيو

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بالفيديو .. نصائح لتجنب مضاعفات إذابة الفيلر

بالفيديو .. نصائح لتجنب مضاعفات إذابة الفيلر
أميرة خالد(صدى):

قال صالح الشاطري، استشاري طب التجميل وأمراض الشعر والليزر، إن إبرة إذابة الفيلر قد تسبب مضاعفات إذا لم يتم حقنها بطريقة صحيحة، مضيفا أن إذابة مادة لا تعرفها يعتبر مغامرة.

وشدد على ضرورة أن يتم حقن الإبر بطريقة صحيحة، وأن يعلم الفرد اسم الفلير الذي استخدمه ويُعلم المختص به حتي يحدد الخير نوع المذيب المناسب لكي يتم إذابة الفيلر، وفقا لما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن بعض المضاعفات إذابة الفيلر قد تصل للحساسية بدرجات مختلفة أو احمرار أو وجود تكتلات وتوسع الأوعية الدموية والاختناق.

 

 


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