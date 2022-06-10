بالفيديو .. نصائح لتجنب مضاعفات إذابة الفيلر

أميرة خالد(صدى):

قال صالح الشاطري، استشاري طب التجميل وأمراض الشعر والليزر، إن إبرة إذابة الفيلر قد تسبب مضاعفات إذا لم يتم حقنها بطريقة صحيحة، مضيفا أن إذابة مادة لا تعرفها يعتبر مغامرة.

وشدد على ضرورة أن يتم حقن الإبر بطريقة صحيحة، وأن يعلم الفرد اسم الفلير الذي استخدمه ويُعلم المختص به حتي يحدد الخير نوع المذيب المناسب لكي يتم إذابة الفيلر، وفقا لما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن بعض المضاعفات إذابة الفيلر قد تصل للحساسية بدرجات مختلفة أو احمرار أو وجود تكتلات وتوسع الأوعية الدموية والاختناق.

د. صالح الشاطري – استشاري طب التجميل وأمراض الشعر والليزر: لابد من إلزام المراجعين بضرورة التعرف على مادة الفيلر التي تم حقنها ونوع المذيب المناسب .. وهناك أنواع فيلر لا يمكن إذابتها @dralshatri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bSAap1Dp93 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 10, 2022

ما هي مضاعفات إبرة إذابة الفيلر وهل لها أي أضرار ؟.. مذيعة سيدتي أودي الزبن تروي تجربتها الشخصية @auodiz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/91pwJdqEYH — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 10, 2022

د. صالح الشاطري – استشاري طب التجميل وأمراض الشعر والليزر يتحدث عن فكرة إذابة الفيلر دون أضرار بعد واقعة مذيعة سيدتي @dralshatri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Ur9FN4RWDB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 10, 2022