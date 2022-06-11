أخصائي: الجري بدون استشارة طبيب قد يسبب إصابات

عادل الحربي(صدى):

أكد أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، عبدالكريم المغيري، أن أفضل السير على أجهزة المشي لا تسبب أي مشاكل صحية بشرط الاهتمام بالتوازن.

وأضاف أن الجري بدون استشارة طبيب قد يسبب إصابات على مدى الثلاثة أو الستة أشهر الأولى من ممارسة هذه الرياضة، وذلك بحسب ما ذكره على قناة “mbc”.

ولفت إلى أن الدراسات أكد أن الشخص الذي يمارس رياضة الجري فقط أكثر عرضة للإصابة من غيرهم ممن يمارس رياضة الجري مع يومين استشفاء، ويومين تقوية عضلات بصالات الحديد.

ونصح المبتدئين لرياضة الجري بارتداء حذاء مناسب ولا يكون كبير، كما يجب ربط الحذاء بشكل جيد، مشددا على ضرورة أن يتدرج في الجري والمشي بقاعدة 10%، فمثلا إذا كان الإنسان يركض 10 كيلو في الأسبوع فأنه يزيد 1 كيلو كل 3 أسابيع.