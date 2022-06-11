الأحوال المدنية: تصوير الهوية الوطنية ممنوع

الرياض(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، على أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية ممنوع.

وقال الجاسر إن: تصوير بطاقة الهوية الوطنية سواء تصوير يحاكي الواقع بحيث تكون ملونة ومشابهة للصورة الأصلية أو تصويرها لبعض الأغراض أو للتحقق من هوية الشخص ممنوع.

وأوضح أنه لا يتم أخذ نسخة من البطاقة ويسمح فقط بالاطلاع على البيانات وتسجيلها، وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية.

#النشرة_الرئيسة | المتحدث الرسمي للأحوال المدنية: تصوير بطاقة الهوية الوطنية ممنوع، ويسمح فقط بالاطلاع على البيانات وتسجيلها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/g9z8DcZDn4 — قناة السعودية (@saudiatv) June 10, 2022

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