أخصائي نفسي: الانعزال والنوم الطويل يسببان مشكلات نفسية

أميرة خالد(صدى):

أكد أسامة الجامع أخصائي نفسي، أن الانعزال والنوم الطويل يسببان مشكلات نفسية فهما أحد وسائل الهروب من الواقع.

وتفصيلاً، قال “الجامع” في حديثه: “الصحة النفسية مرتبطة بعدة أمور منها سلوكياتنا اليومية وطريقتنا في إدارة المشاعر والأفكار فبعض السلوكيات اليومية تقلل من صحتنا النفسية مثل الانعزال والنوم الطويل فهو نوع من أنواع الهروب من الواقع”.

وأضاف: “هناك سلوكيات كذلك تزيد من تحسين حالتنا النفسية منها ممارسة الرياضة وممارسة العمل وأن يكون لديه هدف ومحاولة تناول طعام صحي”، وذلك بحسب برنامج “سيدتي”.