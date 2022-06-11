بالفيديو.. سعر البنزين بأمريكا يتخطى مستوى 5 دولارات للجالون

واشنطن(صدى):

تخطى متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى 5 دولارات للجالون الواحد للمرة الأولى على الإطلاق.

وصرح نادي السيارات الأمريكي “إيه إيه إيه” إن متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5 دولارات للجالون. يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، خاصة كاليفورنيا، أموالا أكثر من ذلك بكثير.

وتسببت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة في دفع البنزين إلى مستويات قياسية، كما ذكرت بيانات “غاز بادي”، أن كل الولايات الأمريكية الخمسين تشهد دفع المواطنين أكثر من 4.40 دولار للجالون، بينما وصل السعر في بعض مدن كاليفورنيا إلى 6.40 دولار.

وفي لوس أنجلوس، يدفع السائقون أكثر من 8 دولارات للجالون الواحد، مع الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام في الفترة الماضية.