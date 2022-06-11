أمراض غير معدية كلفت اقتصاد الخليج 50 مليار دولار خلال عام

الرياض(صدى):

أعلن مجلس الصحة الخليجي أن الأمراض غير المعدية الرئيسية الأربعة “السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة” كلّفت اقتصاد دول الخليج نحو 50 مليار دولار في عام 2019.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن هذه البيانات جاءت وفقًا لأول تقييم اقتصادي للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وذكر أن التكاليف غير المباشرة قدرت بمبلغ 20 مليار دولار أو 40% من إجمالي العبء، مؤكدا أن تنفيذ حزم التدخل الأربع النموذجية في دول مجلس التعاون الخليجي الست على مدى 15 عاما سيكلّف 14 مليار دولار.

ويأتي ذلك مع عائد استثمار قدره 4.9 دولار لكل دولار مستَثمَر، ومزايا صحية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك 290,000 حالة وفاة مبكرة يتم تجنبها، بحسب صحيفة “عكاظ”.