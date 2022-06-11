“زوجتي تشتكي مني”.. صلاح يتحدث عن حياته الشخصية

وكالات(صدى):

تحدث قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، عن بعض الأمور الشخصية الخاصة به، مبيناً أنه يخصص ٢٠ دقيقة تقريبا يوميا للتأمل.

وقال صلاح : رغم أن زوجتي لا تحب هذا الاسم، لكنني أشبه منزلي دائمًا بمركز صحي، لدي غرفتان بهما العديد من الآلات مما يساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية، كما أمتلك غرفة الضغط العالي، التي تمكنني من العلاج بالتبريد، زوجتي تقول إنني أقضي وقتي مع الآلات أكثر منها.

وأضاف ” أعمل دائمًا على الابتكار والتفكير في طرق جديدة لخلق مساحات لنفسي بسبب كثرة المدافعين حولي في معظم المباريات، أريد أن يقول المدافع الذي يراقبني لنفسه: يا إلهي إنه هو مرة أخرى”.