شاهد.. مهندسات يعملن في المشاعر المقدسة لتطوير البنية التحتية لاستقبال موسم الحج

مكة المكرمة(صدى):

كشف تقرير عن عمل مهندسات سعوديات في المشاعر المقدسة طوال العام من أجل تطوير البنية التحتية لاستقبال موسم الحج.

وقالت المهندسة رضا الحربي:”أصبحت الفرص كبيرة ومتاحة للفتيات في جميع المجالات سواء الهندسية أو غيرها”، لافتة:”عملنا في هذا المكان خير شاهد على تمكين المرأة السعودية للعمل في جميع القطاعات”.

وتعمل المهندسات ليل نهار في الميادين للمساهمة الفاعلة لتطوير البنية التحتية والخدمات بكافة مهامها في المشاعر المقدسة.

وأوضحت المهندسة رنا سمير، أن المشاعر المقدسة تتسم بمحدودية المكان والزمان وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية وشغف كبير للتنمية والتطوير بمعايير عالية.