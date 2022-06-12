نجلاء بدر تتعرض لموقف محرج بأحد الفنادق

القاهرة(صدى):

تعرضت الفنانة المصرية نجلاء بدر لموقف محرج خلال محاولتها الإقامة بأحد الفنادق الفاخرة في الساحل الشمالي بمصر.

وأكدت “نجلاء” أن إدارة الفندق رفضت منحها غرفة لأنها متواجدة بمفردها، وقالت إن السياسة العامة للفندق لا تسمح للنساء بالإقامة بدون أزواجهن، والأمر نفسه ينطبق على الرجال.

فيما أصدرت إدارة الفندق توضحيًا لما حدث وأكدت أن نجلاء بدر حضرت برفقة مذيعة صديقتها دون حجز مسبق، ولم يكن هناك غرف فارغة، ولهذا طلب منها مغادرة الفندق.

فيما ردت عليهم نجلاء بدر قائلة: “يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين”.