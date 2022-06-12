شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 22 وظيفة للجنسين لحملة الثانوية فأعلى بمحافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
1- مسؤول عمليات موارد بشرية (وظيفتان):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى مع خبرة سنة في مجال ذات صلة.
2- مندوب / مندوبة توصيل (العدد 20 وظيفة):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول عمليات موارد بشرية
(وظيفتان) هنا
2- مندوب / مندوبة توصيل (العدد 20 وظيفة):هنا
اترك تعليقاً