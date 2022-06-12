شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 22 وظيفة للجنسين لحملة الثانوية فأعلى بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :

1- مسؤول عمليات موارد بشرية (وظيفتان):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى مع خبرة سنة في مجال ذات صلة.

2- مندوب / مندوبة توصيل (العدد 20 وظيفة):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول عمليات موارد بشرية

(وظيفتان) هنا

2- مندوب / مندوبة توصيل (العدد 20 وظيفة):هنا