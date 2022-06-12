بالصور ..مواصفات وأسعار سيارات جيلي إمجراند 2023 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

كشف الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية جيلي بالمملكة، عن استقبال الأسواق رسمياً سيارة إمجراند الجديدة كلياً لسنة 2023.

وأفادت شركة الوعلان الوكيل الحصري لسيارات جيلي في المملكة منذ 2020، بأن سيارة إمجراند الرائعة والجديدة كلياً من الجيل الرابع في سلسلة إمجراند التي تعود بدايتها إلى 2009.

وتعتمد قوة السيارة على محرك جديد بتوقيت الصمام المتغير المزدوج (DVVT) 1.5 لتر والذي يعمل بالشفط الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج 101 حصان عند 5,600 .

وجاءت السيارة الجديدة بواجهة أمامية جديدة كلياً، حيث تتوفر بشبك أمامي من الكروم مع لون أسود يتوسطه شعار جيلي الصينية المميز.

وتتواجد السيارة في المملكة بمواصفات أمان متنوعة منها : أنظمة لمساعدة السائق كوسائد هوائية أمامية ، و وسائد هوائية جانبية ، و وسائد هوائية ستائرية ، و نظام الثبات الإلكتروني .

وتتوفر السيارة جيلي إمجراند 2023 بأسعار:

– فئة GS بسعر 57,885 ريال

– فئة Gf بسعر 67,085 ريال