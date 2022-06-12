ماجد محمد(صدى):

أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، أنه سيعتمد رسميا خلال اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة غدا الاثنين، تعديلات مرتقبة في قوانين كرة القدم.

وتتضمن تلك التعديلات السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة عقب تطبيق هذا التغيير بصفة مؤقتة منذ 2020؛بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أن كانت القوانين تسمح فقط بثلاثة تبديلات.

وسيتطرق المجلس خلال الاجتماع لمناقشة المزيد من القضايا والقرارات المقترحة بشأن التبديلات نتيجة الإصابات بارتجاج في المخ وتقنية كشف التسلل شبه الآلية.

يٌذكر أن تطبيق التعديلات الجديدة التي سيعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم ستبدأ من أول يوليو المقبل.