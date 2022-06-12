آخر التطورات بشأن حالة بخاري الطبية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، آخر تطورات حالة حارس مرمى النصر، أمين بخاري، لافتة إلى أنه سيخضع بعد 55 يومًا من خضوعه للعملية لكشف طبي لدى الطبيب الإسباني مانويل لييس.

وأوضحت المصادر، أن الكشف سيأتي لتحديد قدرته على مواصلة التأهيل أو الدخول في التدريبات الجماعية خلال معسكر الفريق الإعدادي قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن حارس مرمى النصر سيعود خلال اليومين المقبلين إلى الرياض؛ إذ سيخضع لإشراف تام من قبل طبيب نادي النصر، الإسباني ديفيد ماركيز الذي رافق الحارس إلى مدريد.