الخضيري يكشف عن أسباب انتشار مرض الحمى النزفية

علي القحطاني (صدى):

قال المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن مرض الحمى النزفية انتشر بالعراق، ووصل عدد الإصابات إلى ١٦٢ إصابة منذ بداية العام منها ٢٧حالة وفاة.

وأشار فهد الخضيري:” من أسباب الحمى النزفية تشمل قلة النظافة في الحظائر وانتشارالقراد وهو حشرة تلتصق بالحيوانات؛ تلسع وتمتص دمها وتلسع البشر أيضا الحمى النزفية تبدأ بحرارة وغثيان وتعب ثم تتطور إلى فشل كلوي ووفاة”.

وكان فهد الخضيري، ذكر أن الزيت المهدرج يباع باسم سمن نباتي، وعليه تحذيرات صحية لأنه يترسب بالأوعية الدموية والشرايين “انسداد”، وهو أحد أسباب السكتات القلبية وأمراض الكوليسترول.