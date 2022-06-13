شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ومكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مسؤول إداري (الرياض):

– درجة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية.

2- مُستشار (الرياض):

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

3- مُستشار في وكالة الموارد البشرية (الرياض):

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

4- مُحاسب (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، وغيرهم من الخبرات.

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا