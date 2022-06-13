شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ومكة المكرمة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مسؤول إداري (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية.
2- مُستشار (الرياض):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
3- مُستشار في وكالة الموارد البشرية (الرياض):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
4- مُحاسب (مكة المكرمة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، وغيرهم من الخبرات.
وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا
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