” استشاري” يوضح المقصود بالتيبس الصباحي ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور يوسف العماري، استشاري أمراض الباطنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مصطلح التيبس الصباحي يكون بشكل عام إما في المفاصل أو العضلات، لافتًا أن الفئة التي تعاني منه بشكل كبير هم كبار السن .

وقال” العماري” خلال مداخلة فيديو على برنامج ” صباح السعودية”:” أن إحدى أسباب التيبس الصباحي قد يكون خشونة المفاصل”، مُشيرًا إلى أنها تظل تقريبًا إلى النصف ساعة وهي غير مقلقة .

وأضاف يوسف العماري:” أنها إذا استمرت لأكثر من نص ساعة لدى الشباب أو حتى في أعمار الـ 40 إلى الـ 50 يجب أن ننتبه لها .”

وأفاد العماري بأن طرق التعامل مع هذه الحالة، هي ممارسة الرياضة بشكل عام وتقليل الوزن لكبار السن بالإضافة إلى تناول “فيتامين د”.

وتابع :” أن التيبس الصباحي يكون مصحوبًا لإحدى الأمراض كالروماتيزم، ولذلك يجب الفحص لأخذ العلاجات المناسبة وبالتالي يخف التيبس الصباحي بمعالجة المسبب له أولاً .”