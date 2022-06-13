أمانة جدة: 18 يوماً على انتهاء المدة الزمنية لتسوير الأراضي الفضاء

جدة(صدى):

أعلنت أمانة جدة، عن قرب موعد انتهاء المدة الزمنية التي تلزم بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى.

وأوضحت أمانة جدة، أن المتبقي لنهاية المدة 18 يوماً، وجاءت الطرق والمحاور على النحو التالي:”طريق الملك عبدالعزيز – الأندلس، طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز،طريق الملك فهد بن عبدالعزيز”.

وتشمل أيضا:”طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق المدينة المنورة، وشارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وشارع السلام، وشارع صاري، وشارع فلسطين، وشارع حراء”.