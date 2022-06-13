سوموديكا يقترب من الرحيل عن الشباب 

طلال الغامدي(صدى):

اقترب الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب من الرحيل نهاية الموسم بعد انتهاء مهمته المؤقتة مع النادي.

وتوصلت إدارة الوحدة إلى اتفاق نهائي مع الروماني ماريوس سوموديكا لتولي قيادة الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجديد، بحسب الرياضية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن سوموديكا سوف يشرف على مباراتي الشباب الأخيرتين في الجولتين الـ 29 والـ 30 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليبدأ في خطة الإعداد لفرسان مكة المكرمة فور نهاية الموسم الجاري.